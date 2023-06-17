Військові рф на ТОТ Луганської області збільшують випадки дезертирства

18 червня 2023, 11:08

За повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області військовослужбовці російської армії продовжують відмовлятись відправлятись на лінію фронту і намагаються самовільно залишити свої позиції.

За даними військових, в районі населеного пункту Новорозсош, поруч з лісопосадками, проводяться пошуки втікачів серед групи російських дезертирів, які були мобілізовані. У пошуках беруть участь підрозділи росгвардії.

Цей випадок дезертирства не є єдиним. Раніше, близько 40 окупантів залишили свої позиції в районі тимчасово окупованого Сватового.

Слід відзначити, що не лише новобранці, але й військовослужбовці з регулярних частин окупаційної армії все частіше обирають шлях дезертирства. Це стало наслідком посилення бойових дій і зростання втрат рф, а також заборони на надання відпусток для військових, які перебувають в Україні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 18.06.2023