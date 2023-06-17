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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 червня 2023, 11:08

Військові рф на ТОТ Луганської області збільшують випадки дезертирства

За повідомленням Генерального штабу Збройних Сил України, на тимчасово окупованих територіях Луганської області військовослужбовці російської армії продовжують відмовлятись відправлятись на лінію фронту і намагаються самовільно залишити свої позиції.

За даними військових, в районі населеного пункту Новорозсош, поруч з лісопосадками, проводяться пошуки втікачів серед групи російських дезертирів, які були мобілізовані. У пошуках беруть участь підрозділи росгвардії.

Цей випадок дезертирства не є єдиним. Раніше, близько 40 окупантів залишили свої позиції в районі тимчасово окупованого Сватового.

Слід відзначити, що не лише новобранці, але й військовослужбовці з регулярних частин окупаційної армії все частіше обирають шлях дезертирства. Це стало наслідком посилення бойових дій і зростання втрат рф, а також заборони на надання відпусток для військових, які перебувають в Україні.

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