російська агресія: Окупована Запорізька АЕС - ядерний шантаж

18 червня 2023, 14:38

У ході інтерв’ю Анастасії Катеринчук, представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, Андрій Юсов, заявив, що московська влада продовжує застосовувати тактику ядерного шантажу, використовуючи окуповану Запорізьку атомну електростанцію, а також розглядає можливість розміщення російської ядерної зброї на території Білорусі.

За словами представника військової розвідки України, на Запорізькій АЕС порушуються низка норм і стандартів ядерної безпеки під окупаційною владою. російська сторона використовує цю ситуацію для здійснення ядерного шантажу, включаючи розміщення сил і озброєння на території станції, обстріли з та на її територію та терор персоналу. Це створює серйозну загрозу для безпеки об'єктів та екологічної безпеки.

Андрій Юсов підкреслив, що тактика шантажу на Запорізькій АЕС та інших окупованих об'єктах критичної інфраструктури пов'язана з російським розумінням, що рано чи пізно їм доведеться покинути окуповані території України.

Представник ГУР МО України зауважив, що заяви ворога про можливе розміщення ядерної зброї на території Білорусі також є частиною московського шантажу. Водночас, він підкреслив, що ні Лукашенко, ні будь-яка інша особа в Білорусі не мають впливу на розміщення, використання або долю російської ядерної зброї.

Згідно з Андрієм Юсовим, гарантія безпеки, включаючи екологічну та ядерну безпеку, на Запорізькій АЕС та інших об'єктах буде забезпечена лише тоді, коли вони повернуться під контроль України та законної влади. Зараз, допоки окупаційні сили тримають під контролем ці об'єкти, загроза для їх безпеки продовжує існувати.