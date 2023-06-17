18 червня 2023, 15:15

Сьогодні вранці у місті Брянськ, на росії, сталася пожежа на будмайданчику військового госпіталю. російські телеграм-канали повідомили, що над будівлею піднімався чорний густий дим. Згідно з повідомленнями, госпіталь мав бути призначений для «ветеранів».

Телеграм-канал «Mash» зазначив, що однією з можливих причин пожежі могла бути диверсія. Дещо пізніше було повідомлено, що відкрите горіння успішно ліквідовали, і виявилося, що горіло бітумне покриття на даху. Постраждалих не віиявлено.

Ця пожежа створила тривогу серед місцевих жителів та викликала занепокоєння щодо безпеки будівництва.

ЧИАЙТЕ ТАКОЖ: Військові рф на ТОТ Луганської області збільшують випадки дезертирства