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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
18 червня 2023, 15:15

У Брянську палав військовий шпиталь

Сьогодні вранці у місті Брянськ, на росії, сталася пожежа на будмайданчику військового госпіталю. російські телеграм-канали повідомили, що над будівлею піднімався чорний густий дим. Згідно з повідомленнями, госпіталь мав бути призначений для «ветеранів».

Телеграм-канал «Mash» зазначив, що однією з можливих причин пожежі могла бути диверсія. Дещо пізніше було повідомлено, що відкрите горіння успішно ліквідовали, і виявилося, що горіло бітумне покриття на даху. Постраждалих не віиявлено.

Ця пожежа створила тривогу серед місцевих жителів та викликала занепокоєння щодо безпеки будівництва.

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