Колаборанти скаржаться, що ЗСУ закріпились в П'ятихатках

18 червня 2023, 19:50

російська ворожа "влада" вже всюду скиглить, що ЗСУ взяли під контроль П'ятихатки на Запорізькому напрямку. Це стало відомо з дописів колаборанта і так званого "губернатора" окупованих частин Запорізької області – володимира рогова.

"Збройним Силам України вдалося взяти П'ятихатки під оперативний контроль. "Хвильові" наступи противника, попри колосальні втрати, дали свій результат", – зазначив рогов.

Окупанти зазначили, що в П'ятихатки висунулися резерви ЗСУ - велика кількість піхоти і декілька одиниць броньованої техніки.

«Екпертні колаборанти» також скаржаться, що у випадку, коли Україна закріпиться в П'ятихатках, - вона спробує завдати удару в напрямку Жереб'янки, а це призведе до наступу ЗСУ на Василівку.

Офіційних заяв від ЗСУ про успіхи у П'ятихатках станом на обід 18 червня не було.

Згодом російське міноборони випустило заяву, що нібито атака ЗСУ на П'ятихатки була відбита окупантами.

"Відбито атаку на населений пункт П'ятихатки. Знищено більше десятка танків, бронеавтомобілі та живу силу ЗСУ", - сказав речник прес-центру угруповання окупаційних військ Восток олег чехов.

Віремо в ЗСУ!