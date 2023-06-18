19 червня – День боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту

19 червня 2023, 17:36

19 червня було обрано Днем боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту, як визнання важливості боротьби з цим жахливим явищем. Резолюція Ради Безпеки ООН 1820 (2008), ухвалена 19 червня 2008 року, засуджує сексуальне насильство як тактику війни та перешкоду на шляху до миру.

Термін "сексуальне насильство в умовах конфлікту" охоплює широкий спектр жахливих злочинів, таких як зґвалтування, сексуальне рабство, примусова проституція, примусова вагітність, примусові аборти, примусова стерилізація, примусові шлюби та інші форми сексуального насильства проти жінок, чоловіків, дівчаток та хлопчиків, які пов'язані з конфліктом.

8-й Генеральный секретарь ООН Пан Гі Мун наголошував, що сексуальне насильство є цілеспрямованою стратегією, спрямованою на руйнування соціальної тканини суспільства, щоб контролювати і залякувати населення, а також примус людей покинути свої домівки.

З 2015 року Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту вшановується з метою підвищення обізнаності про необхідність припинення сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом, і шанування жертв цього насильства. Також він відзначає тих, хто відважно бореться за припинення цих злочинів або пожертвував своїм життям в цій боротьбі.

На жаль, сексуальне насильство в умовах конфлікту продовжує виявлятися варварською тактикою російських військ у війні проти України. Відомі випадки масштабного зґвалтування, включаючи дітей і немовлят, а також випадки психологічної травми та помсти. Ці жахливі дії є свідченням безглуздого жорстокості та безкарності агресорів.

Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту нагадує нам про необхідність припинення цих злочинів, захисту жертв та забезпечення справедливості для всіх. Тільки шляхом поєднання зусиль спільноти, правоохоронних органів та міжнародних організацій ми зможемо зробити світ безпечнішим і захищеним від сексуального насильства в умовах конфлікту.