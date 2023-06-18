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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
19 червня 2023, 18:00

Британія не скасує санкції проти росії, доки та не виплатить всі компенсації Україні

"Велика Британія затвердила закон, що зберігає санкції проти росії до виплати компенсації Україні," повідомив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. Це нове законодавство дозволяє британському уряду продовжувати санкції проти росії до тих пір, поки компенсації не будуть виплачені Україні, а також використовувати заморожені російські активи для фінансування відновлення України.

Ці нові заходи були оголошені перед проведенням великої конференції щодо відновлення України у Великій Британії на цьому тижні. Варто зазначити, що Лондон також готується прийняти закон, який вимагатиме осіб, що володіють активами від імені Центрального банку росії, Міністерства фінансів росії або російського фонду національного добробуту, розкривати ці активи Казначейству Великої Британії.

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Міністр закордонних справ Клеверлі зазначив: "Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відновленні є і будуть величезними." Він також підкреслив, що нові заходи підтверджують санкційний підхід Великої Британії і готовність використовувати санкції для примусу росії відшкодувати збитки та відновлення України.

Ці дії Великої Британії є значним посиленням санкційного тиску на росію в умовах продовження варварської війни, яку веде путін та його поплічники, а Україна активно переходить у контрнаступ. "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення після російської агресії і створення основи для процвітання нації," заявив міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант.

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