Британія не скасує санкції проти росії, доки та не виплатить всі компенсації Україні

19 червня 2023, 18:00

"Велика Британія затвердила закон, що зберігає санкції проти росії до виплати компенсації Україні," повідомив міністр закордонних справ Джеймс Клеверлі. Це нове законодавство дозволяє британському уряду продовжувати санкції проти росії до тих пір, поки компенсації не будуть виплачені Україні, а також використовувати заморожені російські активи для фінансування відновлення України.

Ці нові заходи були оголошені перед проведенням великої конференції щодо відновлення України у Великій Британії на цьому тижні. Варто зазначити, що Лондон також готується прийняти закон, який вимагатиме осіб, що володіють активами від імені Центрального банку росії, Міністерства фінансів росії або російського фонду національного добробуту, розкривати ці активи Казначейству Великої Британії.

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Міністр закордонних справ Клеверлі зазначив: "Оскільки Україна продовжує захищатися від російського вторгнення, жахливі наслідки путінської війни очевидні. Потреби України у відновленні є і будуть величезними." Він також підкреслив, що нові заходи підтверджують санкційний підхід Великої Британії і готовність використовувати санкції для примусу росії відшкодувати збитки та відновлення України.

Ці дії Великої Британії є значним посиленням санкційного тиску на росію в умовах продовження варварської війни, яку веде путін та його поплічники, а Україна активно переходить у контрнаступ. "Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно для відновлення після російської агресії і створення основи для процвітання нації," заявив міністр фінансів Великої Британії Джеремі Хант.