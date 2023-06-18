19 червня 2023, 20:22

Повідомлено про підозру «головному лікарю» незаконно створеної окупантами медустанови на Сватівщині

Керівник Луганської обласної прокуратури повідомив про підозру у колабораційній діяльності депутату Сватівської міської ради від забороненої в Україні проросійської політичної партії «ОПЗЖ» (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, підозрюваний ‒ колишній завідувач одного з відділень Сватівської обласної психіатричної лікарні. В умовах воєнного стану фігурант пішов на співпрацю з ворогом.

На початку квітня 2022 року він добровільно обійняв посаду «головного лікаря Сватівської республіканської психіатричної лікарні лнр», яка підпорядковується фейковому «міністерству охорони здоров’я лнр».

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Підозрюваний організовує роботу лікарні та впроваджує в дію політику в сфері охорони здоров’я на вказаній території окупаційної адміністрації держави-агресора.

Крім того, чоловік періодично проходить так зване «підвищення кваліфікації» медичних працівників, заручившись підтримкою представників «влади» псевдореспубліки.

Досудове розслідування здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.