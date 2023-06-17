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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
19 червня 2023, 08:24

Уночі 19 червня 2023 року знищено 4 «калібри» та 4 «шахеди»

Уночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – із східного узбережжя Азовського моря.

Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України.

Тримаймо небо! Разом – до перемоги!

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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