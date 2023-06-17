Уночі 19 червня 2023 року знищено 4 «калібри» та 4 «шахеди»

Уночі 19 червня 2023 року противник завдав удару на південному та східному напрямках чотирма крилатими ракетами «Калібр» та чотирма ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».
Пуски крилатих ракет здійснювались з підводного човна у Чорному морі, «шахедів» – із східного узбережжя Азовського моря.
Усі вісім повітряних цілей знищено протиповітряною обороною в зонах відповідальності Повітряне командування "Південь" та Повітряне командування "Схід" Повітряних Сил ЗС України.
Тримаймо небо! Разом – до перемоги!
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 19.06.2023