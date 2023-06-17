Підтверджено визволення П'ятихаток - офіційно

19 червня 2023, 09:07

За останні два тижні на півдні України було успішно визволено вісім населених пунктів, а робота Сил оборони продовжується активно. Про це повідомила заступник міністра оборони України, Ганна Маляр, 19 червня.

З її слів, підрозділами ОСУВ "Таврія" було звільнено вісім населених пунктів на Бердянському та Мелітопольському напрямках, зокрема: Новодарівку, Левадне, Сторожеве, Макарівку, Благодатне, Лобкове, Нескучне та П'ятихатки.

Маляр також зазначила, що загалом підрозділи ЗСУ на таврійському напрямку продовжують просуватися вглиб противника до 7 км, а визволена площа на півдні складає 113 квадратних кілометрів.

У той же час, на сході ворог вживав значних зусиль, щоб зупинити просування українських військ на Бахмутському напрямку, перекидаючи туди додаткові підрозділи та збільшуючи кількість обстрілів.

Хоча загальна інтенсивність боїв на цьому напрямку знизилась минулого тижня, українським захисникам вдалося просунутися на декількох ділянках. Заступник міністра оборони підкреслила, що навіть при активних наступальних діях ворога, жодного метра землі на Лимано-Купʼянському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках не було втрачено.

На минулому тижні втрати російської армії по всіх напрямках склали понад 4600 вбитими та пораненими, а також понад 80 росіян було взято в полон. Крім того, Сили оборони України знищили близько 400 одиниць ворожої техніки та озброєння.

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Ці нові розвитки військових подій на півдні та сході України підкреслюють постійну напруженість ситуації та важливість продовження операцій для забезпечення безпеки та захисту територіальної цілісності країни.

Нагадаємо, напередодні окупанти заявили, що ЗСУ взяли під контроль П'ятихатки на Запоріжжі, однак згодом повідомили, що нібито відбили населений пункт.