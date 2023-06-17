В Лисичанську війська рф влаштовують казарми у багатоповерхівках та примусова паспортизація

19 червня 2023, 10:11

У місті Лисичанськ, що знаходиться на окупованих територіях, з'явилися військові з російської федерації, які розмістилися у вцілілих багатоповерхівках. Це призвело до обмеження доступу цивільного населення до певних кварталів.

Крім того, повідомляється, що на росії було прийнято закон, який стосується особливостей правового положення громадян рф, які також мають громадянство України. Цей закон поширюється на окуповані території.

Згідно з цим законом, особу змушують офіційно заявити про відмову від громадянства України, після чого вона зобов'язується утримуватися від використання українських паспортів та інших документів. Такі особи стають предметом перевірки. У разі порушення цих обмежень, їх може бути позбавлено громадянства рф, а також обмежено доступ до практично всіх державних послуг окупантів.