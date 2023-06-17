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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство / Події
19 червня 2023, 10:11

В Лисичанську війська рф влаштовують казарми у багатоповерхівках та примусова паспортизація

У місті Лисичанськ, що знаходиться на окупованих територіях, з'явилися військові з російської федерації, які розмістилися у вцілілих багатоповерхівках. Це призвело до обмеження доступу цивільного населення до певних кварталів.

Крім того, повідомляється, що на росії було прийнято закон, який стосується особливостей правового положення громадян рф, які також мають громадянство України. Цей закон поширюється на окуповані території.

Згідно з цим законом, особу змушують офіційно заявити про відмову від громадянства України, після чого вона зобов'язується утримуватися від використання українських паспортів та інших документів. Такі особи стають предметом перевірки. У разі порушення цих обмежень, їх може бути позбавлено громадянства рф, а також обмежено доступ до практично всіх державних послуг окупантів.

Джерело: "Луганська ОВА"
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