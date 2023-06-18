За матеріалами СБУ судитимуть чотирьох чиновниць-колаборанток з Луганщини, які служать окупаційному режиму на «керівних посадах»

19 червня 2023, 13:00

СБУ завершила досудове розслідування у справах чотирьох чиновниць-колаборанток, які служать окупаційному режиму у створених рашистами владних структурах. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Луганській області.

Зазначається, що серед фігурантів – колишня начальниця відділу агропромислового розвитку Марківської селищної ради. Вона залишилася на тимчасово окупованій території і з червня 2022 року приступила до роботи у якості «начальника відділу агропромислового розвитку адміністрації Марківського району лнр».

Також додається, що у тимчасово окупованому Новопскові колишня працівниця «Ощадбанку» також пішла на співпрацю з ворогом і очолила створену рашистами незаконну фінансову структуру – так зв. «Новопсковське відділення державного банку лнр».

А також повідомляється, що мешканка Біловодська, яка до російського вторгнення очолювала місцевий ліцей «Лідер», також співпрацює з окупантами та отримала від них посаду з підвищенням. Жінку призначено «начальником відділу освіти адміністрації Біловодського району лнр».

Додається, що ще одна жителька Біловодщини, яка працевлаштувалася у тій самій окупаційній структурі та забезпечує функціонування незаконного органу влади. Загарбники призначили її «начальником адміністративно-господарського відділу» «адміністрації Біловодського району лнр».

«Правопорушники співпрацюють з окупантами, виконують організаційно-розпорядчі функції та сприяють загарбникам в утвердженні режиму окупації території Луганської області. Усі вони отримали від СБУ повідомлення про підозру в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України)», – йдеться у повідомленні.

Преслужба СБУ в Луганській області інформує, що наразі матеріали кримінальних проваджень скеровано до суду. Зловмисників оголошено у розшук. Їм загрожує до 10 років ув’язнення, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 15 років та конфіскація майна.

Зазначається також, що досудове розслідування проводили слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.