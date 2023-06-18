Зустріч Ентоні Блінкена з лідером Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні

19 червня 2023, 12:23

У Пекіні відбувається зустріч між державним секретарем США Ентоні Блінкеном і лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Про це повідомляють агентства Сіньхуа та Bloomberg в понеділок, 19 червня.

Сі Цзіньпін звернувся до американського дипломата, висловивши надію, що цей візит принесе більш позитивний внесок у стабілізацію китайсько-американських відносин, згідно з заявою Міністерства закордонних справ Китаю.

Крім того, лідер Китайської Народної Республіки заявив, що "сторони досягли прогресу та домовилися з деяких конкретних питань, і це дуже хорошо".

Сі підкреслив, що взаємодія між державами має базуватися на взаємній повазі, і він сподівається, що візит Ентоні Блінкена сприятиме стабілізації зв'язків між двома найбільшими економіками світу.

Ентоні Блінкен став найвищим чиновником США, який відвідав Китай з моменту приходу до влади президента Джо Байдена, і першим державним секретарем, що здійснив цю поїздку за п'ять років. Його візит може стати початком нового раунду переговорів між високопосадовцями США та Китаю, можливо, включаючи зустріч Сі та Байдена у найближчі місяці.

Відомо, що відносини між Сполученими Штатами Америки і Китаєм зазнали серйозного погіршення в лютому, коли китайська повітряна куля-шпигун проникла в американський повітряний простір. Цей інцидент призвів до найнижчої точки взаємин між двома країнами за десятиліття. У зв'язку з цим державний секретар США Ентоні Блінкен відмінив свою заплановану поїздку до Пекіна. З того часу адміністрація президента Байдена докладає зусиль для відновлення діалогу з Китаєм з метою зменшення ризику виникнення конфлікту між двома великими світовими державами.

Повітряний інцидент став серйозним випробуванням для відносин між США і Китаєм, але обидві сторони розуміють важливість збереження конструктивного діалогу та співпраці. Адміністрація Байдена активно працює над відновленням зв'язків з китайськими колегами, зокрема шляхом зустрічей і переговорів на вищому рівні.

Зусилля зі зменшення напруженості і відновлення взаєморозуміння можуть сприяти подальшому розвитку стосунків між двома країнами. Уникнення конфлікту і підтримка стабільності у відносинах між США і Китаєм мають велике значення для глобальної безпеки та економічного співробітництва.