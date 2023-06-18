Під суд потраплять ще 5 колаборнток з Луганщини

19 червня 2023, 13:44

Прокурори Сєвєродонецької та Старобільської окружних прокуратур Луганської області направили до суду обвинувальні акти стосовно п’ятьох осіб за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Слідством встановлено, що в березні 2022 року мешканка м. Рубіжне, колишня директорка міської комунальної установи «Палац культури» Рубіжанської міської ради, добровільно обійняла посаду так званого «начальника управління культури, молоді та спорту адміністрації міста Рубіжне лнр».

Так звана «керівниця» активно співпрацює з владою псевдореспубліки, періодично дає інтерв’ю місцевим пропагандистським телеканалам, в яких дякує окупантам за допомогу «працівникам культури», які обслуговують нову «адміністрацію».

Ще четверо обвинувачених ‒ мешканки Старобільщини. Колишні працівниця банку, місцева посадовиця, начальниця відділу агропромислового розвитку селищної ради та вчителька іноземної мови. Колаборантки очолили «Новопсковське відділення державного банку лнр», «адміністративно-господарський відділ адміністрації Біловодського району лнр», «відділ агропромислового розвитку адміністрації Марківського району лнр» та «відділ освіти адміністрації Біловодського району лнр».

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Наразі матеріали обвинувачень направлені до судів для розгляду по суті.

Стосовно всіх фігуранток судом заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

За протиправні дії особам загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права до 15 років обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та з можливою конфіскацією майна.

Спеціальне досудове розслідування в першому кримінальному провадженні ‒ слідчі управління Головного управління Національної поліції в Луганській області, в інших ‒ слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.