Миколаївщина більше не підтоплена -Кім

19 червня 2023, 14:08

Голова обласної військової адміністрації Віталій Кім під час телемарафону оголосив, що "велика вода" на Миколаївщині відступила повністю, і вже немає жодного підтопленого будинку на території регіону. За його інформацією, з 3375 будинків, які раніше постраждали від великої води, немає жодного затопленого. Однак, Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує проводити роботи з відкачування води.

Позитивною новиною є те, що мостові конструкції, які були підтоплені, витримали наводнення завдяки ремонтному полку Конотопського шляхового відновлювального полку та UNITED24. Рух через ці мости вже відновлено, що сприятиме нормалізації транспортного сполучення.

Голова обласної військової адміністрації також прокоментував інформацію про виявлення холероподібного вібріона у водоймах області. Він зазначив, що хоча кишкові палички були виявлені, це є частково пов'язаним з сезонністю. У минулому році були подібні результати аналізів, але без повеней. Ситуація є складною, але слід звернути увагу на сезонний фактор.

Віталій Кім висловив впевненість, що найближчим часом ситуація повністю нормалізується. За його словами, рівень води значно знизився, залишившись на рівні 50 см лише по Снігурівці, що нижче критичної точки. Тому можна стверджувати, що Миколаївська область більше не є затопленою.