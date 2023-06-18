Канцлер Німеччини Олаф Шольц з новою заявою щодо підтримки України

19 червня 2023, 16:18

Канцлер Німеччини, Олаф Шольц, на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО, Єнсом Столтенбергом, в Берліні заявив, що Німеччина буде стояти пліч-о-пліч з Україною у протистоянні російській агресії стільки, скільки це буде потрібно. Канцлер підкреслив, що німецька оборонна промисловість вже збільшує свої потужності не лише для виробництва, але й ремонту озброєння, щоб забезпечити Україну необхідними ресурсами.

Олаф Шольц підкреслив, що вони повинні бути готові до тривалої російської військової агресії, і Німеччина активно адаптує свої політики до цього сценарію. Канцлер запевнив, що Німеччина має достатнє фінансування в своєму бюджеті, щоб й надалі підтримувати Україну. Водночас, німецька промисловість збільшує свої можливості для виробництва, ремонту та обслуговування озброєння.

Канцлер також оголосив, що в Німеччині будуть проведені найбільші навчання союзників НАТО під назвою "Повітряний захисник 2023". Він підкреслив необхідність інвестування в протиповітряну оборону в Європі і поділився деталями ініціативи "Європейський небесний щит", яка спрямована на зміцнення захисту від дронів, крилатих та балістичних ракет.

Завершуючи свою промову, канцлер Шольц оголосив рішення уряду виділити 2% ВВП на оборону, що підкреслює серйозність Німеччини щодо забезпечення своєї власної безпеки та підтримки України у складних умовах.

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