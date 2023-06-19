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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 червня 2023, 07:52

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 20.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 221,4 тис. осіб, збито 1214 крилатих ракет та майже 3400 БПЛА ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 20.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 221460 (+1010) осіб ліквідовано,
  • танків‒ 3997 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7750 (+15) од,
  • артилерійських систем – 3888 (+23) од,
  • РСЗВ – 614 (+4) од,
  • засоби ППО ‒ 372 (+2) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 306 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3393 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+3),
  • кораблі /катери / warships / boats ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6645 (+32) од,
  • спеціальна техніка ‒ 531 (+5).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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