Український дрон на 1000 км - Укроборонпром

20 червня 2023, 15:14

Вітчизняні військові безпілотні системи продовжують розширювати свої можливості.

За словами Наталії Сад, речниці концерну Укроборонпрому, українські інженери розробили безпілотник, який може пройти вражаючу відстань в 1000 кілометрів. Вона зробила цю заяву у своєму пості на Facebook 20 червня, поділившись спільною фотографією з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, командувачем Повітряних сил ЗСУ Миколою Олещуком та директором Укроборонпрому Юрієм Гусєвим, яку підписала: "Після успішного застосування нашого безпілотника на 1000 км".

Варто згадати, що вже минулого року, після атак іранських безпілотників, які використовувалися російськими агресорами, Укроборонпром представив перші надійні дані про свою розробку. На той момент було оприлюднено фотографію металевої конструкції з символікою українського прапора та птаха із написом: "Дальність – 1000 км, вага бойової частини – 75 кг. Завершуємо розробку".

Пізніше стало відомо, що Україна провела серію успішних випробувань ударного безпілотника, який може подолати відстань у 1000 кілометрів.

Цей новий успіх українських інженерів підтверджує високу компетентність і розвиненість в галузі безпілотних систем. Застосування таких передових технологій може мати великий потенціал для військової сфери та забезпечити безпеку і захист України у складних умовах сучасного боїового становища.