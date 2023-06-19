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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Кримінал
20 червня 2023, 17:03

Підозрюються троє мешканців Луганщини – «керівників державних установ» при окупантах

За процесуального керівництва Сєвєродонецької, Старобільської та Щастинської окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру трьом особам у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, влітку 2022 року колишня співробітниця одного з відділів Держпродспоживслужби в Луганській області отримала від окупаційної влади країни-агресора підвищення. Жінка обійняла посаду «в.о. головного державного санітарного лікаря державної установи «Сєвєродонецька міська санітарно-епідеміологічна станція лнр».

Ще двоє підозрюваних ‒ мешканці Щастинського району. Навесні 2022 та 2023 років вони очолили «станцію по боротьбі з хворобами тварин Новоайдарського району» та «відділ карантину рослин» в так званому «Управлінні Россільгоспнагляду по лнр».

«Керівники» організовують та забезпечують роботу установ при окупаційній владі рф.

Відповідно до санкції статті псевдопосадовцям загрожує до 10 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Джерело: "Луганська обласна прокуратура"
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