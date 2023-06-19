Окупанти на Луганщині розпочали наземні «м’ясні» штурми – Власенко

20 червня 2023, 17:24

Ситуація на Луганщині стає все більш напруженою, оскільки окупанти активізували свою діяльність по всіх напрямках. Про це заявив голова Сєвєродонецької районної державної адміністрації Роман Власенко під час ефіру на телеканалі «Еспресо».

Згідно з його словами, окупанти проводять активні дії по всій лінії фронту, зокрема на Сватівському, Лиманському та Білогорівському напрямках. Особливо напруженою ситуація стала на Білогорівському напрямку та у напрямку Лиману через Кремінну. За останні декілька днів окупанти знову розпочали наземні штурми, використовуючи зеків "шторм z". Це нагадує сценарій, який ми спостерігали у Бахмуті, коли проводилися так звані "м'ясні штурми", де ворог не звертає уваги на жертви і поранених. Все це відбувається при супроводі механізованих військ, авіації та мінометів.

За словами Власенка, сили оборони спостерігають, що окупанти економлять артилерійські снаряди, ймовірно, через проблеми з логістикою.

При цьому глава районної адміністрації розповів, що на півночі окупованої частини регіону продовжують функціонувати табори для швидкої підготовки ув'язнених з російської федерації. Ці умови нагадують більше зону ув'язнення, аніж місце для підготовки людей.

Ситуація на Луганщині залишається надзвичайно напруженою, і подальші розвиток подій становить серйозну загрозу для безпеки та благополуччя місцевого населення. Постійне спостереження та оперативні дії з боку військових і цивільних організацій є важливими для забезпечення безпеки та стабільності у регіоні.

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* Фото ілюстративне