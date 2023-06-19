Син Байдена визнав провину по трьом провадженням -CNN

20 червня 2023, 18:28

Син президента США Джозефа Байдена, Гантер Байден, визнав себе винуватим у двох податкових правопорушеннях, а також уклав угоду з федеральною прокуратурою щодо обвинувачення у кримінальному злочині, пов'язаному з використанням вогнепальної зброї. Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на заяву мінюста США.

Угода про визнання провини Гантера Байдена має негайні наслідки для майбутніх президентських виборів 2024 року, стверджують деякі ЗМІ.

Деталі звинувачень викладені у кримінальній справі, яку розглядає окружний суд у штаті Делавер. Розслідування проводив прокурор Девід Вайс, якого призначив колишній президент Дональд Трамп. В рамках цього розслідування досліджувалися звинувачення щодо відмивання грошей та іноземного лобіювання.

Адвокат Гантера Байдена, Крістофер Кларк, заявив, що угода з федеральною прокуратурою дозволить вирішити давнє кримінальне розслідування, яке велося міністерством юстиції США щодо його клієнта.

"Гантер бере на себе відповідальність за два випадки неплатежів податків вчасно у зв'язку з порушенням, згідно з угодою про визнання провини", - підкреслив адвокат.

Нагадаємо, що в 2021 році Гантер Байден став об'єктом скандалу через викриття відвертих відеозаписів.

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