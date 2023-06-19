Окупанти надалі мінують ЗАЕС - Буданов

20 червня 2023, 18:42

В ефірі телемарафону "Єдині новини" начальник Головного управління розвідки Міноборони України, Кирило Буданов, повідомив сьогодні, 20 червня, про додаткове мінування на Запорізькій атомній електростанції. Вибухові пристрої було встановлено на охолоджувач станції.

За його словами, існує серйозна загроза підриву та аварії, оскільки Запорізька АЕС продовжує перебувати під тимчасовим контролем окупаційних військ російської федерації. Цей інцидент став наступним підтвердженням агресивних дій рф на території України та їхнього небажання забезпечувати безпеку та стабільність в регіоні:

"Знищивши греблю, окупанти зруйнували нормальний доступ води до охолоджувачів, які працюють на атомній електростанції. Найстрашніше, що за цей час ЗАЕС була додатково замінована і замінований саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву — будуть значні проблеми".

Запорізька атомна електростанція є важливим об'єктом енергетичної інфраструктури України, тому такі загрози мають серйозні наслідки для безпеки та екології.

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