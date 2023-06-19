На Куп'янсько-Лиманському напрямку ліквідовано роту російських окупантів

20 червня 2023, 20:05

Учора, 19 червня, на Куп'янсько-Лиманському напрямку окупанти здійснили надзвичайно велику кількість атак. Українські військові ліквідували понад сотню російських загарбників.

Про це повідомив речник Східного угруповання військ Збройних Сил України, Сергій Череватий, у ефірі 24 каналу.

"Протягом останньої доби росіяни активно атакували на Куп'янсько-Лиманському напрямку. За цей час було зафіксовано надзвичайно велику кількість атак - 21. Головною ударною силою в цих атаках були так звані роти "шторм z", які росіяни спеціально формували з кримінальних елементів. Це щось подібне до повторення бахмутського сценарію", - заявив Череватий.

За останню добу російські військові 560 разів відкривали вогонь по українських позиціях, використовуючи артилерію різного калібру та системи. Також було здійснено вісім авіаційних налітів.

Зі свого боку, українські сили забезпечили ефективну оборону та знешкодили 146 окупантів, ще 190 отримали поранення.

У результаті контратак було знищено російський танк Т-72, три БМП-2 та одну раніше відведену з озброєння БМП-1, самохідну артилерійську установку "Акація", склад з боєприпасами та два автомобілі, які їх перевозили.

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