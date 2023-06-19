Заборона публікауцій некрологів на росії. Приховування втрат

20 червня 2023, 20:40

За інформацією російського видання Верстка, кремль порадив губернаторам російських регіонів бути обачними щодо публікацій про загиблих на війні в Україні та з некрологами. Згідно з джерелами видання, такі публікації "хвилюють" мешканців, а журналісти використовують їх для "лічби померлих".

Протягом останніх місяців деякі губернатори, зокрема з Бурятії, Вологодської області, Тиви та ще трьох регіонів, отримали рекомендації не публікувати некрологи місцевих, які загинули на війні. Високопоставлений представник влади розповів про рішення затримувати публікацію некрологів. Зазначається, що це рішення було ухвалене за метою "не хвилювати" населення. Особливо велика кількість втрат зафіксована в Тиві та Бурятії, які лідирують за цим показником.

На росії тувинці не отримують інформацію про загибель своїх близьких в Україні. У квітні стало відомо, що деякі мешканці цієї республіки впізнали імена своїх родичів на надгробках у Новосибірську, хоча повідомлень про похорони не було.

Засоби масової інформації відзначають, що регіональна влада також отримала вказівку з кремля акцентувати увагу на позитивних подіях, пов'язаних з війною.

Мер москви собянін утримується також від коментарів щодо кількості загиблих москвичів з початку окупації сусідньої Держави.

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Незважаючи на це, деякі губернатори продовжують регулярно публікувати повідомлення про загибель мешканців їх регіонів. В парламенті російської федерації висловили припущення, що згадана рекомендація стосується не всіх глав регіонів.