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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 червня 2023, 08:22

У ніч на 20 червня 2023 року знищено 32 із 35 ударних дронів

У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами «Shahed-136/131» по військових та інфраструктурних об’єктах України.

Пуски здійснювались північного та південного напрямків – Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря.

Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні.

30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ.

Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «шахедів».

Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300.

Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ.

Тримаймо небо! Разом – до перемоги!

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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