20 червня 2023, 08:22 У ніч на 20 червня 2023 року знищено 32 із 35 ударних дронів У ніч на 20 червня 2023 року противник завдав удару іранськими баражуючими боєприпасами «Shahed-136/131» по військових та інфраструктурних об’єктах України. Пуски здійснювались північного та південного напрямків – Брянська обл. та східне узбережжя Азовського моря. Загалом окупанти застосували 35 ударних дронів. 32 вдалось знищити протиповітряній обороні. 30 «шахедів» знищено силами та засобами Повітряних Сил, ще два – підрозділами Сухопутних військ. Протиповітряна оборона сьогодні працювала у більшості областей України, втім основний напрямок атаки іранських дронів – Київщина. Тут знищено понад два десятки «шахедів». Крім того, уночі російські окупанти завдали удару по Запоріжжю балістикою – ракетами «Іскандер-М»/С-300. Штурмова, бомбардувальна та винищувальна авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ударів по позиціях, техніці і тилах окупаційних військ. Тримаймо небо! Разом – до перемоги! ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 20.06.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com