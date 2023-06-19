20 червня 2023, 09:02 На Донецькому напрямку знищено ще один Ка-52 ворога Як стало видомо сьогодні, у ворога ще мінус один "алігатор" Близько 23.00 19 червня 2023 року на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52! Нагадаємо, що Ка-52 (також відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Він здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула». Тримаймо небо! Разом – до перемоги! ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ніч на 20 червня 2023 року знищено 32 із 35 ударних дронів

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 20.06.2023 Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ" irtafax.com