На Донецькому напрямку знищено ще один Ка-52 ворога

Як стало видомо сьогодні, у ворога ще мінус один "алігатор"
Близько 23.00 19 червня 2023 року на Донецькому напрямку підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено ударний вертоліт Ка-52!
Нагадаємо, що Ка-52 (також відомий як «Алігатор») — російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Він здатен вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 «Чорна акула».
Тримаймо небо! Разом – до перемоги!
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