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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Суспільство
20 червня 2023, 10:01

20 червня - Всесвітній день біженців

Після закінчення Другої світової війни, вторгнення російської федерації стало найбільшим викликом у справі біженців.

За даними Організації Об'єднаних Націй, у Європейських країнах зараз знаходиться близько 8,5 мільйона українських біженців, а близько 100 тисяч українців переселилися до Канади, понад 80 тисяч знайшли новий дім у США.

У самій Україні налічується близько 5,5 мільйонів внутрішніх переселенців, які були змушені залишити свої рідні місця через бойові дії та загрозу власному існуванню.

Ми висловлюємо вдячність всім, хто допомагає захищати та покращує життя біженців. Вони привертають увагу міжнародного співтовариства до важкого становища тих, хто вимушений тікати від війни та переслідувань. Завдяки їхній праці, права, потреби і мрії біженців стають більш відомими, що допомагає їм не лише виживати, а й розвиватись.

Українці, яких ця жахлива війна розкинула по всьому світу, мріють повернутися до мирної та вільної країни.

Разом – до перемоги!

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