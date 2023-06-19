20 червня - Всесвітній день біженців

20 червня 2023, 10:01

Після закінчення Другої світової війни, вторгнення російської федерації стало найбільшим викликом у справі біженців.

За даними Організації Об'єднаних Націй, у Європейських країнах зараз знаходиться близько 8,5 мільйона українських біженців, а близько 100 тисяч українців переселилися до Канади, понад 80 тисяч знайшли новий дім у США.

У самій Україні налічується близько 5,5 мільйонів внутрішніх переселенців, які були змушені залишити свої рідні місця через бойові дії та загрозу власному існуванню.

Ми висловлюємо вдячність всім, хто допомагає захищати та покращує життя біженців. Вони привертають увагу міжнародного співтовариства до важкого становища тих, хто вимушений тікати від війни та переслідувань. Завдяки їхній праці, права, потреби і мрії біженців стають більш відомими, що допомагає їм не лише виживати, а й розвиватись.

Українці, яких ця жахлива війна розкинула по всьому світу, мріють повернутися до мирної та вільної країни.

Разом – до перемоги!