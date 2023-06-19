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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
20 червня 2023, 10:25

Сьогодні знов палає в росіян

20 червня, в Ярославлі, росія, сталася масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів, яка охопила площу 2,5 тисячі квадратних метрів. За інформацією місцевих ЗМІ, пожежу спричинив спалах на складі, що належить місцевій компанії, що займається виробництвом різних типів фарб, включаючи дорожні, морозостійкі, емалі, епоксидні фарби.

На місці пожежі були задіяні 25 пожежних машин і 75 рятувальників, які працювали над загасанням вогню зранку. Внаслідок пожежі зазнав пошкоджень складських та виробничих приміщень, загальна площа яких становить 2,5 тисячі квадратних метрів.

Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються, інформація про постраждалих чи постраждалі матеріальні збитки поки не надходила.

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