Сьогодні знов палає в росіян

20 червня 2023, 10:25

20 червня, в Ярославлі, росія, сталася масштабна пожежа на складі лакофарбових матеріалів, яка охопила площу 2,5 тисячі квадратних метрів. За інформацією місцевих ЗМІ, пожежу спричинив спалах на складі, що належить місцевій компанії, що займається виробництвом різних типів фарб, включаючи дорожні, морозостійкі, емалі, епоксидні фарби.

На місці пожежі були задіяні 25 пожежних машин і 75 рятувальників, які працювали над загасанням вогню зранку. Внаслідок пожежі зазнав пошкоджень складських та виробничих приміщень, загальна площа яких становить 2,5 тисячі квадратних метрів.

Причини виникнення пожежі наразі з'ясовуються, інформація про постраждалих чи постраждалі матеріальні збитки поки не надходила.