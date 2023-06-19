Заборона виробництва в Китаї: ЄС готує пропозиції щодо європейських технологічних компаній

20 червня 2023, 13:06

За інформацією з видання Politico, Європейський Союз готує пропозиції, які передбачають заборону європейському бізнесу на виробництво передових технологій, таких як "суперкомп'ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми, у Китаї та інших подібних країнах.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить стратегію економічної безпеки, яка має на меті детальне регулювання правил інвестицій та торгівлі для європейських компаній за межами ЄС.

Лідери ЄС планують обговорити цей документ під час найближчого саміту. Незважаючи на те, що документ не згадує Китай напряму, його запобіжники спрямовані переважно проти нього.

ЄС пропонує посилити контроль над зовнішніми інвестиціями в стратегічно важливі технології, які можуть загрожувати міжнародній безпеці та миру. Контроль також повинен розповсюджуватись на купівлю підприємств та інфраструктури, продаж зброї та шпигунського програмного забезпечення, а також інвестиції європейських компаній.

З метою запобігти виробництву у ризикових країнах та залученню до ланцюжків постачання автократичних держав, Європейський Союз планує створити нові механізми контролю. Особлива увага буде приділятись виробництву квантових комп'ютерів, штучного інтелекту та напівпровідників. Визначення конкретних заходів буде обговорюватись на саміті ЄС.