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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Політика
20 червня 2023, 13:06

Заборона виробництва в Китаї: ЄС готує пропозиції щодо європейських технологічних компаній

За інформацією з видання Politico, Європейський Союз готує пропозиції, які передбачають заборону європейському бізнесу на виробництво передових технологій, таких як "суперкомп'ютери", штучний інтелект і передові мікросхеми, у Китаї та інших подібних країнах.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представить стратегію економічної безпеки, яка має на меті детальне регулювання правил інвестицій та торгівлі для європейських компаній за межами ЄС.

Лідери ЄС планують обговорити цей документ під час найближчого саміту. Незважаючи на те, що документ не згадує Китай напряму, його запобіжники спрямовані переважно проти нього.

ЄС пропонує посилити контроль над зовнішніми інвестиціями в стратегічно важливі технології, які можуть загрожувати міжнародній безпеці та миру. Контроль також повинен розповсюджуватись на купівлю підприємств та інфраструктури, продаж зброї та шпигунського програмного забезпечення, а також інвестиції європейських компаній.

З метою запобігти виробництву у ризикових країнах та залученню до ланцюжків постачання автократичних держав, Європейський Союз планує створити нові механізми контролю. Особлива увага буде приділятись виробництву квантових комп'ютерів, штучного інтелекту та напівпровідників. Визначення конкретних заходів буде обговорюватись на саміті ЄС.

Джерело: "видання Politico"
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