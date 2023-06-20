Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 21.06.2023

За добу Сили оборони знищили приблизно 540 російських загарбників: загальні втрати рф становлять 222 тисячі осіб та понад 4000 танків – Генштаб ЗСУ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 4006 (+9) од,
- бойових броньованих машин ‒ 7771 (+21) од,
- артилерійських систем – 3920 (+32) од,
- РСЗВ – 615 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 375 (+3) од,
- літаків – 314 (+0) од,
- гелікоптерів – 306 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
- крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 539 (+8).
Дані уточнюються.
Разом переможемо!