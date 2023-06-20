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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
21 червня 2023, 07:43

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 21.06.2023

За добу Сили оборони знищили приблизно 540 російських загарбників: загальні втрати рф становлять 222 тисячі осіб та понад 4000 танків – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 222000 (+540) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4006 (+9) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7771 (+21) од,
  • артилерійських систем – 3920 (+32) од,
  • РСЗВ – 615 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 375 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 306 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3428 (+35),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6667 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 539 (+8).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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