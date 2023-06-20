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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
21 червня 2023, 08:03

У ніч на 21 червня 2023 року знищено 4 розвідувальні та шіть ударних дронів

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».

Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.

За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.

Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.

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Разом — до перемоги!

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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