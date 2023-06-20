У ніч на 21 червня 2023 року знищено 4 розвідувальні та шіть ударних дронів

Уночі 21 червня ворог завдав удару з північного напрямку ударними дронами іранського виробництва «Shahed-136/131».
Усі дрони-камікадзе знищено силами та засобами Повітряних Сил на Хмельниччині.
За минулу добу, 20 червня, Сили оборони України приземлили 4 ворожі розвідувальні безпілотники різних типів.
Авіація Повітряних Сил здійснила десятки літаковильотів, завдала ударів по позиціях, техніці, тилах окупаційних військ, зокрема авіаційними засобами ураження, наданими західними партнерами.
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