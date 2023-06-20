«Заступники з відбудови»: що не ок із новою посадою?

21 червня 2023, 15:00

В окремих міністерствах уряд запроваджує посаду заступника міністра, який відповідатиме за відновлення регіонів, територій та інфраструктури. Ці заступники будуть взаємодіяти з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури. Відповідна постанова Кабміну набула чинності 13 червня.

Посада заступника із питань відновлення регіонів, територій та інфраструктури вводиться в таких міністерствах: Мінінфраструктури, Міноборони, МОЗ, МОН, Міненерго, Мінцифри, МКІП, Мінсоцполітики.

Аналогічно в деяких обласних державних адміністраціях запроваджують посаду заступника голови ОДА. Її вводять у державних адміністраціях тих областей, які дуже сильно постраждали від активних бойових дій або ракетних обстрілів: Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській.

Аналітики Центру спільних дій пояснюють, які недоліки має це рішення.

Відбудова всієї країни в одних руках.

До початку широкомасштабної війни за будівництво в країні відповідало Міністерство інфраструктури. Саме на його базі Кабінет Міністрів вирішив створити мегаміністерство, яке відповідатиме за повоєнну відбудову України. Для цього Мінінфраструктури об’єднали з Міністерством розвитку громад та територій. Очолив міністерство віцепремʼєр-міністр Олександр Кубраков.

Новостворене міністерство від початку має чимало повноважень, яких із часом лише більшає. За постановою Кабміну, призначення «заступників із відбудови» теж має погоджувати саме Кубраков.

Порушення законів України.

Постанова суперечить законам «Про Кабінет Міністрів України» та «Про місцеві державні адміністрації». Заступників міністрів та голів ОДА призначають за погодженням із Кабміном. Натомість постанова передає це повноваження в руки Кубракова.

Корупційні ризики.

Ця постанова ще сильніше централізує повноваження з відбудови. Всі процеси, які пов’язані з відбудовою й до яких дотичні інші міністерства, будуть під контролем Мінінфраструктури. А оскільки всі ці повноваження передбачають ще й величезні кошти, корупційні ризики зростають.

Натомість аналітики Центру спільних дій вважають, що процес відбудови потрібно децентралізувати, максимально спустивши процес прийняття рішень на рівень органів місцевого самоврядування, аби уможливити принцип «відбудувати краще».