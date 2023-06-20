Підозра колишньому правоохоронцю, який зрадив Україну

21 червня 2023, 18:57

Працівники ДБР заочно повідомили ще одну підозру колишньому правоохоронцю, який зрадив Україну та обіймав посади так званого «міністра юстиції» та «голови верховного суду» терористичної організації «днр».

Встановлено, що після початку повномасштабної агресії росії фігурант отримав від окупантів посаду «міністра юстиції» та активно виконував вказівки російських загарбників щодо формування в регіоні видимості законності їхньої влади.

Колишній правоохоронець постійно брав участь у публічних виступах щодо створення та порядку роботи так званих «підрозділів юстиції» на окупованих територіях. Зокрема, такі виступи проводились підозрюваним у Маріуполі, Волновасі та селищах поблизу.

Така «відданість» дала йому змогу швидко рухатись по кар’єрній драбині і за рік війни представники рашистів запропонували йому очолити так званий «верховний суд днр».

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Наразі фігуранту повідомлено про другу підозру у колабораціонізмі (ч. 7 ст. 111-1 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Кримінальне провадження щодо дій колишнього правоохоронця на посаді «міністра юстиції днр» завершено, обвинувальний акт направлено до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Київська обласна прокуратура.