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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
21 червня 2023, 19:03

Українські військові збили ворожий гелікоптер Мі-24

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці:

Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24.

Вистоїмо і переможемо!

Нагадаємо: Мі-24 «Крокодил» — радянський ударний гелікоптер підтримки піхоти Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття. Став одним із символів Війни в Афганістані. Сьогодні перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.

*Фото ілюстративне

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