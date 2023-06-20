Українські військові збили ворожий гелікоптер Мі-24

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у Фейсбуці:
Гарна новина. Сьогодні пообіді наші воїни збили російський вертоліт Мі-24.
Вистоїмо і переможемо!
Нагадаємо: Мі-24 «Крокодил» — радянський ударний гелікоптер підтримки піхоти Був основним штурмовим гелікоптером країн соцтабору. Концепція Мі-24 передбачала тісну взаємодію з бронетанковими та піхотними частинами під час широкомасштабного воєнного конфлікту другої половини XX століття. Став одним із символів Війни в Афганістані. Сьогодні перебуває на озброєнні низки країн, зокрема й України.
*Фото ілюстративне