росія готує теракт на Запорізькій АЕС - Зеленський

22 червня 2023, 12:43

Відомості про можливий терористичний акт на Запорізькій атомній станції, який може супроводжуватися викидом радіації, отримала українська розвідка. Про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що вже неодноразово зазначав, що радіація не має меж держав і те, кому або чому вона може завдати шкоди, залежить від напрямку вітру. Така загроза на Запорізькій атомній станції потребує серйозного уваги та заходів безпеки.

"Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам – кожному у світі. Усі докази. Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, арабський світ, Африка – усі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації. Усі. Жодних терактів на атомних станцій ніколи, ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як із Каховкою: світ попереджено, отже, світ може і повинен діяти", – доповнив президент.