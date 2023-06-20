Вночі було завдано удару по мостах в Чонгарі та вибухи в Джанкої

22 червня 2023, 15:14

Вночі 22 червня поблизу міста Чонгар на мостах до Кримського півострова відбувся ракетний обстріл кількох важливих об’єктів, повідомляє окупаційна "влада" Криму та Херсонщини. За словами "голови" півострова сергія аксьонова, не було жодних постраждалих в результаті цього випадку.

Зараз проводиться експертиза, щоб встановити тип боєприпасу, а служби розпочали обстеження дорожнього полотна мосту. Інформація щодо можливості відновлення руху буде повідомлена протягом наступних годин. аксьонов закликає громадян залишатися спокійними та поки що втриматись від подорожей цим шляхом.

Згідно з повідомленнями "губернатора" тимчасово захопленої частини Херсонської області володимира ссальда, під ударами опинилися кілька мостів на кордоні Криму та Херсонщини. Дорожнє покриття мостів пошкоджено, а тимчасово встановлено рух автотранспорту по альтернативному маршруту.

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У місті Джанкой, що знаходиться в тимчасово окупованому Криму, вранці 22 червня почулися вибухи, але окупанти не повідомляють про це. Заступник постійного представника президента України в АРК Денис Чистіков розповів, що місцеві жителі засвідчують багато вибухів у цьому районі, але офіційна адміністрація намагається замовчувати цю інформацію. З'явилися також повідомлення про знищення трансформатора біля Керчі, спровокувавши панічні настрої в російських прикордонників.