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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
22 червня 2023, 07:45

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 22.06.2023

Від початку широкомасштабної війни проти України росія втратила уже близько 222,6 тис. осіб, знищено 617 РСЗВ та 376 засобів ППО ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 222650 (+650) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4013 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7783 (+12) од,
  • артилерійських систем – 3941 (+21) од,
  • РСЗВ – 617 (+2) од,
  • засоби ППО ‒ 376 (+1) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 307 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3438 (+10),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6678 (+11) од,
  • спеціальна техніка ‒ 539 (+0).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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