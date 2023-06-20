Приєднуйтесь до нас: Facebook YouTube
Вибір за датою
Персона
Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
22 червня 2023, 08:11

Нічна атака рашистів була спрямована на об’єкти критичної інфраструктури

Уночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 «Кинджал» та ударними дронами «Shahed-136/131».

Із бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря противник здійснив пуски трьох крилатих ракет Х-22, із МіГ-31К – трьох аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал». Також зафіксовано пуски чотирьох іранських «шахедів» – три ворожі дрони знищено протиповітряною обороною.

На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині. Втім, окупанти продовжують терор проти українського народу, атакуючи об’єкти критичної інфраструктури України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 22.06.2023

Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
+Поширити:
PrintВерсія для друкуErrorПовідомити про помилку
Лічильники: