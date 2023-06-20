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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Влада
22 червня 2023, 13:02

Звернення начальника ГУР МО України з нагоди Дня скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Шановні колеги! Бойові побратими!

Двадцять другого червня ми вшановуємо світлу пам’ять українців, життя яких обірвала Друга світова війна, тих, хто став жертвою нацистських окупантів.

Сьогодні горем і болем у кожну українську домівку увірвалася війна з рашистськими окупантами. Від обстрілів, ракет і терору агресора гинуть не лише військові, а й ті, хто не несе жодних загроз: жінки, діти, хворі та люди похилого віку. “Асвабадітєлі” вбивають мирних жителів, грабують міста й села, знищують все на своєму шляху.

Схиляємо голови, розділяємо біль непоправної втрати разом із близькими та рідними.

Героїчний опір російській навалі свідчить, що злагоджена чітка діяльність і стійкість Сил оборони України та вагома міжнародна підтримка – це запорука нашого успіху. Наша сила – в єдності! Нас не зламає жоден ворог!

Ми перемогли нацизм, переможемо й рашизм!

Слава Україні!

Начальник Головного управління розвідки

Міністерства оборони України

генерал-майор Кирило БУДАНОВ

Джерело: "ГУР МО України"
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