Біля узбережжя окупованого Криму стався землетрус

22 червня 2023, 09:12

Рано вранці 22 червня поблизу тимчасово окупованого Криму стався землетрус, магнітуда якого склала 4,6 за шкалою Ріхтера, повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Зафіксований епіцентр знаходився за 59 кілометрів від Севастополя та за 51 кілометр від Балаклави, глибина коливань становила 10 кілометрів.

Землетруси є неабиякою природною силою, яка може викликати паніку серед мешканців та причинити збитки. Зазначена магнітуда 4,6 вважається помірним землетрусом, який може спричинити відчутні коливання, але зазвичай не призводить до серйозних руйнувань.