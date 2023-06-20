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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
22 червня 2023, 09:12

Біля узбережжя окупованого Криму стався землетрус

Рано вранці 22 червня поблизу тимчасово окупованого Криму стався землетрус, магнітуда якого склала 4,6 за шкалою Ріхтера, повідомляє Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр.

Зафіксований епіцентр знаходився за 59 кілометрів від Севастополя та за 51 кілометр від Балаклави, глибина коливань становила 10 кілометрів.

Землетруси є неабиякою природною силою, яка може викликати паніку серед мешканців та причинити збитки. Зазначена магнітуда 4,6 вважається помірним землетрусом, який може спричинити відчутні коливання, але зазвичай не призводить до серйозних руйнувань.

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