Підозрюється експідприємиця з Луганщини – Прокуратура

22 червня 2023, 11:14

За процесуального керівництва Старобільської окружної прокуратури Луганської області повідомлено про підозру громадянці України у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, навесні 2022 року колишня підприємиця з смт Новопсков вступила в злочинну змову з представниками окупаційної адміністрації рф. Вона добровільно обійняла посаду «начальника» в «Новопсковському відділенні Старобільської об’єднаної державної податкової інспекції». Так званий «правоохоронний орган» підпорядковується фейковому «державному комітету податків і зборів лнр».

До обов’язків підозрюваної входить перереєстрація місцевих підприємств в окупаційних органах влади та стягнення з них податків і зборів до бюджету псевдореспубліки.

За протиправні дії закон передбачає покарання – до 15 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з можливою конфіскацією майна.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: СБУ викрила шахрайський кол-центр у Харкові