Олександр Лукашов: «Боротьба за свободу України – справа кожного, хто вважає себе українцем»

22 червня 2023, 13:56

Олександр Лукашов, голова фракції «Слуга Народу» Троїцької селищної ради, з початку повномасштабного вторгнення військ рф долучився до лав ТрО, нині виконує бойові завдання безпосередньо на лінії фронту на Запорізькому напрямку. У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні депутат розповів, чому добровільно долучився до ТрО та наскільки важливо допомагати українським захисникам.

«Під час Другої світової війни територія України дуже швидко опинилася в окупації та сильно постраждала внаслідок бойових дій. Багато горя війна принесла кожному українцю – і тим, хто був вимушений взяти до рук зброю, щоб боронити свою землю, і тим, хто перебував у німецькій окупації.

З початком повномасштабного вторгнення військ рф на територію України дата 22 червня та День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні набув нового значення для нашої країни. На жаль, у XXI сторіччі український народ знову опинився під атакою зовнішнього ворога – країни-агресора. Тож знову, як і багато років тому, маємо об’єднати зусилля задля відбиття нападу», – розповідає Олександр Лукашов.

За словами депутата, коли росія здійснила повномасштабне військове вторгнення на територію України, він не зміг залишитися осторонь та одразу ж прийняв рішення – боротися за Україну зі зброєю в руках.

«У перший же день доставив свою родину у безпечне місце, після цього одразу звернувся до одного з ТЦКіСП та поповнив лави одного з підрозділів територіальної оборони. Воюю за те, щоб за моєю спиною люди почували себе у безпеці, щоб моя рідна Луганська область була звільнена і всі вимушені переселенці мали змогу повернутися у свої мирні українські міста та селища.Я та кожен з моїх побратимів кожного дня робимо все від нас залежне для Перемоги. Закликаю всіх українців робити так само – кожен на своєму фронті. Боротьба за свободу України – справа кожного, хто вважає себе українцем», – наголосив Олександр Лукашов.

Відзначаючи День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в умовах воєнного стану, маємо не тільки вшанувати пам’ять загиблих, а й подякувати героям сучасності – воїнам ЗСУ, які щодня відважно б’ються за нашу країну.

«Команда Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу» дякує всім українським захисникам, які зараз боронять нашу суверенність, за самовідданість та мужність!

У День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні разом із усією країною вшановуємо пам’ять всіх загиблих українців під час Другої світової війни», – наголосив голова Луганської обласної організації політичної партії «Слуга Народу», народний депутат України Олексій Кузнєцов.