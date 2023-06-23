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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
Цитата дня
Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 червня 2023, 07:52

Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 23.06.2023

Загальні втрати російських загарбників становлять уже 223,3 тис. осіб, знищено майже 7800 бойових броньованих машин ворога – Генштаб ЗСУ

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Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 223330 (+680) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 4017 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 7798 (+15) од,
  • артилерійських систем – 3985 (+44) од,
  • РСЗВ – 617 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 379 (+3) од,
  • літаків – 314 (+0) од,
  • гелікоптерів – 307 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3447 (+9),
  • крилаті ракети ‒ 1214 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6708 (+30) од,
  • спеціальна техніка ‒ 545 (+6).

Дані уточнюються.

Разом переможемо!

Джерело: "Генеральний штаб ЗСУ"
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