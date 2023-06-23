Іноземні компоненти у російських “кинджалах” та “іскандерах”

23 червня 2023, 17:11

За останнім інтерв'ю представника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадима Скібіцького, зниження інтенсивності ракетних ударів росії по території України у червні відбувається через економію озброєнь та зміну тактики агресора. російські сили поєднують застосування різних типів зброї та фальш-цілей, щоб виснажити українську протиповітряну оборону, але при цьому стараються зберегти частоту атак навіть при зменшенні кількості ракет у кожному ударі.

За словами Скібіцького, незважаючи на економію ракетного озброєння, удари росії будуть продовжуватися з метою зриву активних дій української армії на фронті. Він також підкреслив, що російські сили змогли збільшити виробництво ракет "Калібр" та Х-101 під час війни, але виснаженість їхніх запасів привела до того, що нові ракети відправляються на фронт майже безпосередньо з виробничої лінії.

Зокрема, Скібіцький зазначив, що деякі ракети, збиті під час останніх ударів, були виготовлені в квітні цього року. Він також вказав, що деякі російські ракети, зокрема "Іскандер" і "Кинжал", містять близько п'ятдесяти іноземних компонентів електронної бази, що є критично важливими для росії.

Україна активно співпрацює з партнерами з метою обмеження постачання цих компонентів на росію, посилення санкційного тиску на агресора і посилення власної системи протиповітряної оборони. Зміцнення української системи ППО є одним з ключових пріоритетів держави.

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Отже, незважаючи на економію ракетного озброєння, росія продовжує здійснювати ракетні удари по Україні, використовуючи різні тактики. Україна з свого боку працює над посиленням своєї протиповітряної оборони та співпрацює з партнерами для обмеження постачання іноземних компонентів до країни-агресора.