Офіційна інформація про результати боїв на Лиманському напрямку

23 червня 2023, 17:32

Українські Збройні Сили змогли зупинити російських військових на Лимансько-Куп'янському напрямку, зменшивши кількість бойових зіткнень до двох, повідомив Сергій Череватий, речник Східного управління військ Збройних сил України. В ефірі телемарафону в п’ятницю, 23 червня, він наголосив, що українські сили відбили напади ворога та завдали йому значних втрат.

"Ворог напередодні декілька діб намагався активно штурмувати наші позиції на Лимансько-Куп'янському напрямку, але він зазнав потужної відсічі", заявив Череватий. "За останню добу ворог зменшив свої наміри, відбулися лише два бойові зіткнення. Найбільш активно ворог діяв на Лимансько-Куп'янському напрямку, використовуючи артилерію. За цей період він випустив 535 артилерійських снарядів різного калібру і систем, а також здійснив 13 авіанальотів".

Череватий також повідомив про результати бойових дій, зазначивши, що внаслідок протистояння було знищено 31 окупанта, а 67 отримали поранення. Додатково було нейтралізовано танк Т-72, гаубицю Гіацинт-Б, 82-міліметровий міномет та три машини з боєприпасами.

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У той же час, на Бахмутському напрямку бойових зіткнень протягом доби не відбулося. Однак російські війська 282 рази обстріляли українські позиції з артилерії та здійснили чотири авіанальоти. "Наша артилерія веде контрбатарейну боротьбу та уражає противника. Ми знищили 60 окупантів, поранили 141 особу та одного взяли в полон", зазначив Череватий. Крім того, було знищено сім гаубиць, дві самохідні артилерійські установки, протитанкову гармату Рапіра, безпілотний літальний апарат типу ZALA, три склади з боєприпасами, а також два командно-спостережні пункти мінометної батареї та стрілецьку роту.