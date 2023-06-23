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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 червня 2023, 17:47

«Бавовна» у Генічеську: ЗСУ знищили базу окупантів

Сили оборони України успішно знищили базу росгвардії в Генічеську, що знаходиться на окупованій частині Херсонської області. Про це було оголошено генерал-лейтенантом Миколою Олещуком, командувачем Повітряних сил Збройних сил України, у його Telegram-каналі 23 червня.

Після цього Олещук також поділився відеозаписом з місця атаки на ворожу базу, демонструючи масштаб операції.

"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!", - написав генерал-лейтенант Олещук у своєму повідомленні.

Деталі щодо цієї операції та збитки, завдані ворогу, поки не надані. Однак, цей успішний удар підтверджує рішучість українських військових продовжувати опір окупантам і захищати свою землю.

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