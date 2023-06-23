Окупанти звели понтонну переправу в Чонгарі

23 червня 2023, 18:07

За даними, отриманими від супутника Planet Labs, очевидно, що російські загарбники побудували нову понтонну переправу після атаки на Чонгарський міст. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Схеми сьогодні, 23 червня.

У повідомленні зазначено: "23 червня супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу, яка була побудована під Чонгарським мостом".

На раніше зроблених супутникових знімках видно, що після атаки на міст загарбники встановили переправу. Також помітні сліди обстрілів на Чонгарському мосту та на суміжних об'єктах.

Нагадаємо, що окупанти оголосили про "прильоти" ракет по Чонгарському мосту. Згідно з їх версією, для цього нападу нібито використовувалися ракети Storm Shadow. Рух через ушкоджений міст тимчасово призупинено.

Пізніше представники Сил оборони заявили, що дії українських військових спрямовані на знищення логістичних маршрутів росіян.

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