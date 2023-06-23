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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 червня 2023, 18:07

Окупанти звели понтонну переправу в Чонгарі

За даними, отриманими від супутника Planet Labs, очевидно, що російські загарбники побудували нову понтонну переправу після атаки на Чонгарський міст. Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Схеми сьогодні, 23 червня.

У повідомленні зазначено: "23 червня супутник Planet Labs зафіксував нову понтонну переправу, яка була побудована під Чонгарським мостом".

На раніше зроблених супутникових знімках видно, що після атаки на міст загарбники встановили переправу. Також помітні сліди обстрілів на Чонгарському мосту та на суміжних об'єктах.

Нагадаємо, що окупанти оголосили про "прильоти" ракет по Чонгарському мосту. Згідно з їх версією, для цього нападу нібито використовувалися ракети Storm Shadow. Рух через ушкоджений міст тимчасово призупинено.

Пізніше представники Сил оборони заявили, що дії українських військових спрямовані на знищення логістичних маршрутів росіян.

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Джерело: "Радіо Свобода"
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