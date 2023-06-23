Зеленський наказав звільнити скандального одеського військкома Борисова

23 червня 2023, 19:48

Президент України Володимир Зеленський на засіданні Ставки головнокомандувача видав наказ про створення комісії під керівництвом першого заступника міністра оборони Олександра Павлюка для перевірки всіх військкоматів в країні. Цю інформацію глава держави оприлюднив у своєму каналі в Telegram 23 червня.

На засіданні були присутні всі командувачі Збройних Сил України, керівники спецслужб та деякі міністри. Головною темою обговорення стали питання, пов'язані з оборонно-наступальними операціями, постачанням зброї, укладанням контрактів з партнерами та темпами зростання виробництва в українському оборонно-промисловому комплексі.

Президент надав термінове доручення головнокомандувачу Збройних Сил Руслану Хомчаку звільнити з посади одеського "воєнкома", який є начальником місцевого центру комплектування. Про це Зеленський написав: "Дав термінове доручення головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського 'воєнкома', про якого говорить вся наша країна".

Крім того, президент наказав створити комісію, яку очолить перший заступник міністра оборони генерал Олександр Павлюк, спільно з правоохоронним блоком і Національним агентством з питань запобігання корупції, для перевірки всіх військкоматів в Україні. Метою перевірки є запобігання ганебному поводженню керівників військкоматів, які несуть відповідальність перед державою та пам'яттю загиблих героїв на фронті.

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Нагадаємо, журналісти виявили майно сім'ї одеського військкома Євгена Борисова в Іспанії, вартість якого оцінюється у мільйони доларів. Ці нерухомості та дорогі автомобілі були придбані під час повномасштабної війни.

Після цього речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк заявила, що військком Борисов законно виїжджав за кордон. Результати службового розслідування не виявили підстав для його відсторонення від посади військкома.