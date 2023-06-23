"Все ще попереду", – Олександр Сирський про контрнаступ

23 червня 2023, 20:35

Військовий командувач Сухопутних військ України, генерал-полковник Олександр Сирський, у своєму інтерв'ю для видання The Guardian, опублікованому 23 червня, зазначив, що основні військові сили України ще не були задіяні у поточному контрнаступі, і перед ними стоїть ще багато важливої роботи.

За його словами, російська сторона передбачала напрямки, де Збройні Сили України могли нанести найсильніший удар, і вони побудували потужні оборонні споруди на цих напрямках.

"Кожен бажає досягти великої перемоги негайно. І ми також. Але ми повинні бути готові до того, що цей процес займе певний час, оскільки обидві сторони мають значні ресурси, матеріальні засоби і інженерні перешкоди. Наші головні сили ще не вступили в бій, і наразі ми активно виявляємо та аналізуємо слабкі місця в обороні противника. Все ще попереду", – заявив генерал.

Сирський також повідомив, що на території України зосереджено близько 400 тисяч російських військових, але це не лякає його, оскільки росіяни завжди мали чисельну перевагу над Україною.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: