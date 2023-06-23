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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 червня 2023, 08:17

Уночі 23 червня 2023 року знищено 13 крилатих ракет окупанта

Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.

Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.

Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.

Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу.

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Джерело: "Повітряні Сили ЗСУ"
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