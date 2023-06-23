Уночі 23 червня 2023 року знищено 13 крилатих ракет окупанта

Уночі 23 червня 2023 року противник завдав удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Цього разу атаку спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.
Пуски здійснювались близько опівночі з Каспійського моря із чотирьох бомбардувальників Ту-95мс.
Усі 13 крилатих ракет Х-101/Х-555 було знищено протиповітряною обороною, більшість на Хмельниччині.
Крім того, захисники неба знищили розвідувальний БпЛА невстановленого типу.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ситуація щодо російського вторгнення на ранок 23.06.2023