У тимчасово окупованому Маріуполі горіли російські офіцери

23 червня 2023, 20:58

Сьогодні вранці, 23 червня, відбулася серія вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі, в результаті якої загинуло чотири російських офіцери.

Інформацію про це поширив Петро Андрющенко, радник мера міста, з посиланням на джерело Marіupоль.Sprotiv.

За його повідомленням, четверо військовослужбовців російської армії оселилися у приватному будинку маріупольців, які знаходяться в евакуації. Цей будинок знаходиться у Приморському районі, недалеко від Маріупольського міського порту.

Деталей про причину вибухів та обставини події наразі недостатньо. З'ясування всіх обставин інциденту буде проведено компетентними органами влади.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: