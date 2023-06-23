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Володимир Зеленський: "Якщо росія здійснить виведення військ з України, то цим буде забезпечено і надійне припинення бойових дій...Я не бачу причин, чому росії не зробити це зараз, на Різдво. Відповідь із москви покаже, чого там справді хочуть".
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Свідоме знищення терористами дамби ГЕС – з усіх поглядів у світі виглядає однаково. І для Африки, і для Європи, і для Сполучених Штатів, і для Китаю, і для Австралії, і для Індії рукотворні катастрофи – це зло. Ми повинні зупинити російське зло.
Володимир Зеленський
Суспільна думка
Події
23 червня 2023, 20:58

У тимчасово окупованому Маріуполі горіли російські офіцери

Сьогодні вранці, 23 червня, відбулася серія вибухів у тимчасово окупованому Маріуполі, в результаті якої загинуло чотири російських офіцери.

Інформацію про це поширив Петро Андрющенко, радник мера міста, з посиланням на джерело Marіupоль.Sprotiv.

За його повідомленням, четверо військовослужбовців російської армії оселилися у приватному будинку маріупольців, які знаходяться в евакуації. Цей будинок знаходиться у Приморському районі, недалеко від Маріупольського міського порту.

Деталей про причину вибухів та обставини події наразі недостатньо. З'ясування всіх обставин інциденту буде проведено компетентними органами влади.

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